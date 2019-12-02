"Zürih, megastar Tarkan'ın şarkıları ile ısındı!"

Uzun bir aradan sonra Avrupalı sevenleri ile bir araya gelen Megastar Tarkan, üç aylık turnede sona doğru yaklaşıyor.

Zürih'in en yeni etkinlik mekanlarından biri olan Samsung Hall'da, Şahmeran Entertaiment organizasyonu ile gerçekleşen konsere yaklaşık 5.500 kişi katılım gösterirken, konseri izlemeye gelenler -1 derecedeki soğuk havaya rağmen saatler öncesinde Samsung Hall'un önünde uzun kuyruklar oluştururdu.

Uzun bir aradan sonra Avrupa Turnesine çıkan Tarkan, son olarak Zürih'te sevenleri ile bir araya geldi. 20 yıl aradan sonra ilk kez Zürih'e ilk gelen Tarkan, unutulmaz bir konsere daha imza attı. Zürih'in en yeni konser alanlarından biri olan Samsung Hall'da gerçekleşen konsere yaklaşık 5.500 kişi katılım gösterirken, Zürih'in soğuk havası da Megastar'ın şarkılarıyla ısındı.

Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin -1 derece soğuk havaya aldırmadan etkinlik alanı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu konserde, hafızalardan silinmeyen ve artık pop müziğin klasikleri arasında yer alan şarkılarını seslendiren Tarkan, izleyenleri de anılarında yolculuğa çıkardı. Kıpır kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bitmeyen enerjisi ile gece boyunca kendisini izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen Tarkan, "Zürih, seni görmeyeli 20 yıl oldu. Bunca yılın üstüne bugün beni çok soğuk bir havayla karşıladın ama bu gece benim şarkılarımla ısınacaksın. Hepinizi çok özledim.Bu gece benimle ısınmaya var mısınız?" diyerek kendisini izlemeye gelenlerle duygularını paylaştı.

Enerjinin bir an olsun eksilmediği ve binlerce kişinin tek bir ağızdan eşlik ederek, dev bir koro oluşturduğu konser, sahne ve ışık şovlarıyla da izleyiciler görsel bir deneyim yaşattı.

MEGASTAR TARKAN'IN AVRUPA TURNESİ'NDE SON İKİ KONSER!

Megastar Tarkan'ın Şahmeran Entertainmet organizasyonu ile gerçekleşen Avrupa Turnesi kapsamında vereceği konserlerde geri sayım başladı. Tarkan, 6 Aralık'da Hannover TUI Arena' da ve 21 Aralık'da Cologne Lanxess Arena'da son kez sevenleriyle buluşacak.