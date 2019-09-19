Haberler » Güncel » Haber

Zurna Kampı sona erdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Zurna Kampı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserle sona erdi.

19.09.2019 23:36Zurna Kampı sona erdi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen Zurna Kampı, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen konserle sona erdi.
Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen Zurna Kampı'nın kapanış konserinde Halil Çokyürekli, Fuat İlbey, Ünal Yürük, Işık Soğukkuyu, Erman Çalgıcı, Emre Yanıkçalan, Mutlu Keklik ve Serdar Soğukkuyu sahne aldı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konserde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sanata gönül veren gençleri yüreklendirmek istediklerini dile getiren Akın, "Bu kampı gerçekleştirirken bir hedefimiz vardı. Gençlerimiz, sanatçılarımız ustalardan eğitim alarak daha iyi şekilde mesleklerini icra etsinler. Bundan sonra bu kampımız devam edecek ve birçok başarılı sanatçımız bu şehirden çıkacak." dedi.
3 gün süren kampa 80 zurna sanatçısı katıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:43 Aile Bakanı Selçuk, gaziler ve gazi aileleri ile bir arada
23:41 Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması - WASHINGTON
23:41 KKTC Başbakanı Tatar: "Rum vetosunu engellemeyi başarabilirsek ve direkt uçuşların önünü...
23:40 "İsrail'in barışçıl gösterilere müdahalesi" sahneye taşındı
23:40 DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı
23:40 Gaziler protokolle maç yaparak moral buldu
23:39 Spor ünal karaman iyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk