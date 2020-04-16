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400 liraya satılan zuzubak otunun kilogramı, gram altını geride bıraktı

Batman'ın Sason ilesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otunun kilogramı 400 liradan satılıyor. Bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olan bitki, altının gram fiyatından daha pahalı.

16.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:42
400 liraya satılan zuzubak otunun kilogramı, gram altını geride bıraktı

Batman 'ın Sason ilesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

FİYATI ALTINI GEÇTİ

Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otunun kilogram fiyatı 400 liradan alıcı buluyor. Bitkinin kilogram fiyatı, altının gram fiyatından daha pahalıya satılıyor.

TOZ HALİNE GETİRİLİP YEMEKLERE KATILIYOR

Çok pahalı olduğu için bağ halinde satılan zuzubak otunu alan vatandaşlar, kaya tuzuyla karıştırdıktan sonra ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Sason, Ekonomi
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