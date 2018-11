Zvezdan Mitrovic: "Her İki Takım da İyi Bir Mücadele Sergiledi"

20 Kasım 2018 Salı 23:04



20 Kasım 2018 Salı 23:04

ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta müsabakaları kapsamında Türk Telekom 'u 83-78 mağlup eden LDLC Asvel'de Başantrenör Zvezdan Mitrovic, agresif oyunlarının olumlu etki yaptığını belirterek, "Oyunun sonunda geçiş oyunlarından sayılar bulduk ve kazanmayı bildik" dedi.Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta karşılaşmasında Türk Telekom, Fransa 'nın LDLC Asvel takımıyla karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 83-78 üstünlüğüyle sonlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan LDLC Asvel Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, her iki takımın da iyi bir mücadele sergilediğini söyledi.Türk Telekom'un karşılaşmaya çok iyi başladığını vurgulayan Mitrovic, "3 sayılık atışlarda yüksek yüzdeyle giriş yaptılar. 2. çeyrekten itibaren daha agresif oynamaya başladık. Oyunun sonunda da geçiş oyunlarından sayılar bulduk ve kazanmayı bildik" diye konuştu. - ANKARA