Zyxel'den IP Kameralara özel iki yeni PoE Switch

Zyxel'den IP Kameralara Özel İki Yeni PoE Switch



Zyxel, PoE switch ürün ailesini genişletti. IP tabanlı güvenlik kameralarıyla entegre çalışabilen iki yeni switch, işletmelerin kurulum ve kablolama maliyetlerini en aza indiriyor. Zyxel GS1350 PoE Switch ve Zyxel GS1300 PoE Switch Özellikleri nelerdir?



Zyxel, akıllı ve yönetilebilir switch (ağ anahtarı) ailesine iki yeni ürün ekledi.GS1300 ve GS1350 model ürünler, PoE (Power over Ethernet – Ethernet üzerinden Güç) desteği sayesinde işletmelerin iletişim giderlerini minimize ediyor.



Günümüzde şirketlerde IP güvenlik kamerası ve IP telefonlara olan ihtiyacın gün geçtikçe artması neticesinde kurulum karmaşası bir yana, işletme maliyetleri de yükseliyor.Daha az kablo ve daha düşük kurulum maliyeti avantajı sunan Power Over Ethernet PoE switch'ler;hem veri iletimini, hem de güç ihtiyacını aynı kablo üzerinden eş zamanlı olarak sağlayarak işletmelerin iş yükünü hafifletiyor. Zyxel GS1300 ve GS1350 model PoE switch'ler bir porttan bir adet PoE uyumlu cihaza yüksek hızlı bağlantı ve güç imkanı sunuyor.Kurumlar, PoE sayesinde fazladan priz ihtiyacı ve kablo uzatmasına gerek duymuyor. Bu sayede kurulum ve işçilik maliyetlerinden tasarruf ediliyor.



Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal'ın verdiği bilgiye göre nesnelerin interneti -IoT yeni iş fırsatları yaratmaya devam ediyor. IP tabanlı güvenlik kameraları pazarı ise bunlardan biri. Araştırma raporlarına göre; küresel güvenlik kamera pazarı 2026 yılına yaklaşık yüzde 15 oranında büyüyerek yaklaşık 107 milyar dolarlık iş hacmine ulaşacak. Pazardaki güvenlik kameraları ise çoğunlukla IP temelli olacak. Bu gelişme, PoE switch'lere olan ilgiyi artıracak. Küçük kameralar ise daha çok PoE switch'ler tarafından desteklenecek.



Günümüzde piyasadaki çoğu switch,ofis iş uygulamaları için bağlantı sağlamaya olanak tanıyan genel amaçlı kullanıma uygun yapıda tasarlanıyor. Oysa güvenlik kamerası endüstrisi için genel özelliklere sahip switchler yeterli olmuyor. Piyasadaki switch'ler genellikle yaklaşık 110 metre uzaklıktaki IP kameraları desteklemiyor. İhtiyaç duyulan durumlarda ikinci bir switch ile sorun çözülebiliyor. Zyxel'in yeni PoE switch'leri ile geniş iletim alanı nedeniyle iyi seçenek olarak karşımıza çıkıyor.



Zyxel GS1300 ve GS1350 model PoE switch'ler 250 metre iletim mesafesi ve 10 Mbps'ye kadar bant genişliğini sağlayabiliyor. IP kameraların ve diğer güvenlik cihazlarının genellikle switch'lerden uzak konumlara kurulmaları gerekir.Standart PoE switch'ler yalnızca 100 metreye kadar iletim mesafelerine sahipken, GS1300 ve GS1350 model switch'ler bu mesafeyi 250 metreye kadar çıkartabiliyor.



İş sürekliliği patentli tasarım ile garanti altında!



GS1350 serisi, güvenlik kameraları için kritik yönetim ve bakım gereksinimlerini de fazlasıyla karşılıyor. Ürünün "Otomatik Kamera Kurtarma" özelliği sayesinde bir IP kamerada arıza tespit edildikten hemen sonra, switch otomatik olarak yeniden başlatılabiliyor ve kamera hızlıca çalışır duruma getirilebiliyor.



Öte yandan Zyxel GS1300 ve GS1350 model switch'ler, cihaz yazılımı veya konfigürasyon güncellemeleri için bakıma alındığında IP kameralara, kesintisiz güç sağlamaya devam edebiliyor. Böylece kameralar her şartta çalışır durumda kalabiliyor.



Dış mekan kamera kabloları sıklıkla yıldırım çarpmalarından etkilenir. GS1350 serisi, bu tehlikeler karşı koruma ve iş sürekliliği sağlayan patentli bir tasarıma sahip olması nedeniyle iş sürekliliğini garanti altına alıyor.



Daha az kablo ve daha düşük kurulum maliyetleri nedeniyle Power over Ethernet (PoE) teknolojisini desteleyen switch'ler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da yoğun ilgi görüyor. Bunun nedeni; Power over Ethernet (PoE) teknolojisiyle hem veri iletimi, hem de güç ihtiyacının aynı kablo üzerinden sağlanmasının mümkün olması. İşletmeler, PoE sayesinde fazladan prize ihtiyaç duymadıkları gibi ek kablolama maliyetlerine katlanmak zorunda kalmıyorlar. Böylece kurulum ve işçilik maliyetlerin en aza iniyor.



Cihazlardaki mevcut Akıllı PoE teknolojisi, işletmelerin güç kaynağını daha etkili kullanmasına da olanak tanıyor. IP tabanlı güvenlik kameraları, PoE özellikli siwtch'lere kolayca entegre edilebiliyor. Çünkü PoE switch yalnızca ağ bağlantısını taşımakla kalmıyor, aynı zamanda PoE IP kameralara da güç de sağlıyor. PoE özellikli switch'lerde network kablosu üzerinden hem enerji, hem de data transferi sağlanıyor. Bu nedenle IP kameralar ile entegre çalışabilen PoE switch'ler, kurumlara esneklik ve maliyet avantajı sunuyor.



250 metreye kadar veri ve enerji iletim imkanı Tek dokunuş ile geri yükleme



Bugünlerde herkesin IoT uygulamalarının gelecekteki iş fırsatları potansiyelinden bahsettiğine dikkat çeken Ömer Faruk Erünsal;



Zyxel olarak biz de trendleri yakından takip ediyor ve pazardan aldığımız geri bildirimleri Ar-Ge mühendislerimiz ile değerlendiriyoruz. Bu nedenle, sektörde bir dönüm noktası olacak bu iki yeni switch'i pazara sunmaktan çok mutluyuz. Biliyoruz ki; IoT bize çok daha yeni fırsatlar sunacak. Zyxel olarak bizler de ürün geliştirmeye, bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.



Yeni switch'lerimiz, özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal. 250 metreye kadar veri ve enerji iletebilen yeni PoE switch'lerimiz, IP tabanlı güvenlik kameraların elektrik hattı olmayan, uzak noktalara da kurulabilmesine imkan tanıyor. Kameralar böylece yüksek kalitede video görüntüleri anlık olarak iletilebiliyor.



Öt yandan cihazın kullanıcı dostu ön panel tasarımı ağ yönetimini kolaylaştırıyor. Cihazın ön yüzünde bulunan PoE LED ışığı, switch güç tüketiminin maksimum kapasiteye yaklaştığında uyarı veriyor. Böylece bilgi işlem uzmanları uygun ağ ayarlarını kolaylıkla yapabiliyorlar. GS1350 yönetilen switch'lerde bulunan "tek dokunuşla geri yükleme tuşu" sayesinde ağdaki operasyonel sorunlar hızlı bir şekilde çözüldükten sonra, bilgi işlem ağı tek bir hamle ile aktif olarak çalışmaya devam edebiliyor.



Zyxel GS1350 PoE Switch, Zyxel GS1300 PoE Switch Özellikleri Nelerdir?

