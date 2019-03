Zyxel Multy U, IF Tasarım Ödülü'nün Sahibi Oldu

İnternet ve teknoloji ile bütünleşen ve kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanan üç bantlı Ev Wi- Fi Mesh Sistemi Multy U, stil ve teknolojiyi bir arada sunuyor. Dinamik bir tasarıma sahip olan ürün, sınırların ötesinde 3 bant Wi-Fi deneyimi yaşatıyor. Özelikle genç neslin taleplerine yönelik olarak tasarlanan Multy U, IF Tasarım Ödülleri Jürisinin de beğenisi kazanarak tam not aldı.

IF Tasarım Ödülleri, Almanya'da 1953 beri, seçkin ve yenilikçi tasarımın uluslararası tescili olmasının yanı sıra; tasarımda mükemmelliğin prestijli bir sembolü olarak anılıyor. 20 ülkeden saygın ve tanınmış 67 tasarım uzmanından oluşan jürisi bu yıl, üç gün süren yoğun bir oturumda, tasarımın kalitesinin yanı sıra yenilik, çevreye duyarlılık ve üretim kalitesi ölçütlerini dikkate alarak başvuruları tek tek inceledi. Ürünlerin 'kalite, tasarım, malzeme tercihi, inovasyon düzeyi, çevre etkisi, işlevsellik, ergonomi, kullanım amacının görselliği, güvenlik, marka değeri, evrensel tasarım' gibi kriterlerine göre değerlendirildiği organizasyona bu yıl, 50 ülkeden 6400 tasarım yarışmaya katıldı.

En ilham veren tasarımlar arasında yer alan Zyxel Multy U, telekomünikasyon alanında "IF Product Design Award 2019" ödülünün sahibi oldu.

Bu sene 66'ıncısı düzenlenen yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından ödüller, Münih'de BMW Welt'te düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi. Ödülü, IF Design Yönetim Ekibinden alan Zyxel Akıllı Yaşam İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Bill Su, Zyxel olarak büyüleyici, nefes kesen ürünler tasarlama devam edeceğiz" dedi.

Su, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zyxel üstün donanım özeliklerine sahip ürün ve çözümleri ile bireylerin ve kurumların hayatlarını kolaylaştırıyor, onların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Son kullanıcıya hitap eden ürünlerimizin özellikle genç tüketicilerimizin enerjisine paralel dinamik bir yapıda olmasına özen gösteriyoruz. Dünyanın en prestijli tasarım değerlendirme ödüllerinden biri olan IF Design Award Tasarım Ödüllü ile başarımız bir kez daha tescillenmiş oldu. Telekomünikasyon alanında ödül almak, şirketimizin dünya genelinde pazar lideri olarak sektöre yön veren öncü konumunu pekiştirdi. Ödül kazananlara verilen IF logosu, bizler için gurur kaynağı oldu. IF Tasarım Ödülü kazanmak, bir kalite damgasıdır."

Küçük bir paketteki büyük güç

Multy U'nun kompakt yapısı hemen fark ediliyor. 310 gram ağırlığında, 12.3 x 12.3 cm boyutlarında olan ürünün kalınlığı ise sadece 3 cm. Bu ölçülerle piyasadaki en küçük üç bantlı ağ çözümü ünvanına sahip olan Multy U; porseleni andıran pürüzsüz görünümü ile şıklıktan ödün vermiyor ve ev dekorasyonuna mükemmel uyum sağlıyor.

Z kuşağı gibi dinamik

Multy U; ev ağı yaşam tarzınıza stiliyle bir kişilik katıyor. Ürün, köşeleri yuvarlatılmış tasarım ve ön yüzündeki "X" şeklindeki renkli ışıklı gösterge gibi estetik güzellikleri ile de göz dolduruyor. Manyetik stand özelliği de bulunan Multy U'yu masaya dikey olarak yerleştirebildiğiniz gibi tercihinize göre duvara da asabiliyorsunuz. Kurulumu son derece kolay olan ürün, montaj için herhangi bir alete ihtiyaç duymuyor. Multy U, Amazon Alexa desteği sayesinde ağınızı sesli komutlarla yönetebilme imkanı sunuyor.

Kaynak: Bültenler