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ZZOB'da buğday eleme hizmeti başladı

Zara Ziraat Odası (ZZOB) tesislerinde buğday eleme hizmetine başlanıldı.

06.08.2019 12:35 ZZOB'da buğday eleme hizmeti başladı
Zara Ziraat Odası (ZZOB) tesislerinde buğday eleme hizmetine başlanıldı.
ZZOB Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı açıklamada, bu yıl odaya ait Zara Küçük Sanayi Sitesi'nde özel bir firmaya işletmesini devrettikleri tesislerde buğday eleme faaliyetlerine başlanıldığını aktardı.
İşçilik ve ilaç maliyetinin işletmeye ait olmak kaydıyla üreticilerin buğdaylarını eletebileceklerini dile getiren Şimşek, "Çiftçinin ürününü değerlendirebilmesi için gereken özveriyi gösteriyoruz." dedi.
Şimşek, işletme tarafından hububat alımlarının da yapıldığını belirtti.

Zeki Şimşek, Güncel

Kaynak: AA

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